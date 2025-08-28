Exadministrador de la AIG, Luis Oliva, comparece ante el SPA tras ser detenido por caso “Listo”

El exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Ricardo Oliva, llegó hoy al Sistema Penal Acusatorio (SPA), de Plaza Ágora, luego de haber sido aprehendido en el marco de la investigación por el supuesto delito de peculado, corrupción de servidor público y asociación ilícita para delinquir.

La detención de Oliva se produjo ayer, miércoles 27 de agosto, como parte de la operación “Espejo de Cristal”, desarrollada por el Ministerio Público. La investigación está vinculada a presuntas irregularidades en la creación y administración de la plataforma digital “Listo”, herramienta utilizada durante la pandemia de Covid-19 para el pago electrónico de los “vales” de ayuda social.

De acuerdo con reportes de medios locales, el expediente apunta a supuestas anomalías en la contratación y manejo de fondos públicos relacionados con la plataforma, lo que habría derivado en la comisión de los delitos imputados.

Oliva, quien estuvo al frente de la AIG durante el periodo en que se impulsó la herramienta tecnológica, permanece bajo custodia mientras avanza la audiencia de garantías en la sede judicial de Plaza Ágora.