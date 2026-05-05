Eusebia Calderón de Copete asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS

La magíster Eusebia Calderón de Copete asumió este martes 5 de mayo de 2026 la presidencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), tras ser electa en una votación convocada por este órgano colegiado.

Según el reporte oficial, Calderón de Copete fue elegida por unanimidad por los integrantes de la Junta Directiva y ejercerá el cargo hasta el mes de agosto, cuando concluya el periodo correspondiente según lo establecido en la normativa vigente.

Luego de su juramentación, la nueva presidenta destacó que: esta designación implica un compromiso con la población, así como la continuidad de los retos y responsabilidades institucionales.

En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo para optimizar la atención y garantizar una gestión administrativa eficiente.

Calderón de Copete representa a los profesionales y técnicos de la salud dentro de la Junta Directiva de la CSS.

Ricardo Sotelo Guedes renunció ayer a sus cargos como presidente y miembro de la Junta Directiva, en representación del sector empleador.