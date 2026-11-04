Estudiantes rinden homenaje a los símbolos patrios

Estudiantes de distintos centros educativos participan este 4 de noviembre en los desfiles conmemorativos del Día de los Símbolos Patrios, una fecha dedicada a resaltar los elementos que representan la identidad, la historia y la soberanía de Panamá.

Entre los planteles presentes están el Colegio Internacional de María Inmaculada, el Instituto Fermín Naudeau, el Instituto Panamericano, el Colegio Pureza de María y el Instituto América, cuyos estudiantes recorren las calles con sus bandas musicales y delegaciones estudiantiles, en una muestra de civismo y orgullo nacional.

Durante la jornada, los alumnos rinden homenaje a la bandera, el escudo y el himno nacional, símbolos que representan los valores de la nación panameña.