Estudiantes panameños competirán en la World Robot Olympiad con enfoque cultural

Panamá definió a sus ocho equipos clasificados para la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) 2026, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre en San Juan, Puerto Rico.

Las delegaciones nacionales clasificadas por categoría son las siguientes:

Misiones Robóticas Elementary (8-12 años): “Asimov Echo” (Rafael M. López, Naid Y. Martínez y Andy González; tutor: Gregorio Gutiérrez Montuto; Escuela Visión del Saber, Arraiján, Panamá Oeste).

Misiones Robóticas Junior (11-15 años): “JCG” (Carlos Liu Tam, Germaryorie Chong Castro y Johan Zhuo; tutor: Francisco Armando Cárdenas Broce; Panama Christian Academy, Panamá Centro).

Misiones Robóticas Senior (14-19 años): “Asimov Tango” (Braulio Robles, Luis Jiménez y Diego Velásquez; tutor: Gregorio Alberto Gutiérrez Montuto; Escuela Visión del Saber, Arraiján, Panamá Oeste).

Futuros Innovadores Elementary (8-12 años): “Asimov Juliett” (Zoe Murillo, Abdielys Batista y Ana Jiménez; tutora: Lía Victoria Narvaez Pitti; Escuela Visión del Saber, Arraiján, Panamá Oeste).

Futuros Innovadores Junior (11-15 años): “Asimov Lima” (Lucía Meléndez, Sebastián Peña y Emily Vargas; tutora: Lía Victoria Narvaez Pitti; Escuela Visión del Saber, Arraiján, Panamá Oeste).

Futuros Innovadores Senior (14-19 años): “Kings Robotics IBCM” (Carlos Jesús Jaramillo, Dylan Eliécer Crespo y Ricardo Antonio Gaudiano; tutor: Víctor Rivera; equipo independiente, Panamá Centro).

Deportes Robóticos (11-19 años): “SDLG QR Elite” (Luis David Battikh Guerra, José Emanuel Méndez Canto y Bryan Arley Cárdenas Valdés; tutor: Pedro Miguel Corrales; Colegio San Vicente de Paúl, Veraguas).

Futuros Ingenieros (14-22 años): “VIZ DRIVE” (Aislinn Liyah Chawla Arora, Carlo Esteban Ho Ng y Alexis Ariel Palacios Ng; tutor: Agustín Rogelio Orro Pérez; Escuela SEN, Panamá Centro).

Bajo el lema “Robots Meet Culture”, las propuestas panameñas buscarán resaltar las tradiciones y la identidad nacional mediante la innovación tecnológica.

La selección de los representantes se concretó durante la 12.ª Olimpiada Nacional de Robótica, celebrada en la Arena Roberto Durán con la participación de 127 equipos, 380 estudiantes y más de 100 tutores de todo el territorio nacional. En la cita internacional, la delegación panameña —conformada por 24 estudiantes y ocho tutores— competirá ante representaciones de más de 95 países y aproximadamente 1,500 competidores.

La organización de la fase local estuvo a cargo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación STEAM (Fundesteam) junto con Editorial Aprender STEAM, representación regional de la World Robot Olympiad que impulsa la metodología STEAM en el país desde hace 12 años.