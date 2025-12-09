Este domingo, 14 de diciembre será el desfile de Navidad “City of Stars”

La Alcaldía de Panamá anunció que la ciudad está preparada para recibir a miles de familias y visitantes en el desfile de Navidad “CITY OF STARS”, que se realizará el próximo domingo, 14 de diciembre en Calle 50.

Conforme al reporte, “el desfile iniciará en el Banco General de Calle 50 con Avenida Aquilino de la Guardia y avanzará por toda la Calle 50, hasta llegar al punto final en el Supermercado El Rey de Calle 50 con Calle 75 Este, San Francisco. Una ruta pensada para garantizar el disfrute, la accesibilidad y la experiencia festiva de todos los asistentes”.

La entidad indicó que para asegurar un ambiente tranquilo y confiable, se dispuso “un operativo conformado por más de 5,000 unidades de seguridad y emergencias, provenientes de instituciones como SINAPROC, Bomberos, Sume 911, MINSA, Migración, Policía Municipal, Policía Nacional, Policía de Tránsito, SPI, ATTT, Fuerza Delta, Caja de Seguro Social, SENAN, SENAFRONT, MIBUS, Autoridad de Aseo Urbano y Metro de Panamá”.

El dispositivo incluye: un centro de operaciones y monitoreo; dos vehículos grúas; tres puntos de encuentros seguros; cinco puestos de atención médica; siete vehículos de intervención rápida; ocho ambulancias distribuidas estratégicamente; veinticinco inspectores de microempresas; quince instituciones gubernamentales y aliadas en coordinación permanente.

Según la Alcaldía, la estructura logística del evento se ha diseñado para “garantizar fluidez, orden y accesibilidad: una tarima de transmisión de TV nacional, que llevará el evento a todo el país; un área especial para personas con discapacidad, garantizando inclusión plena; diez camiones recolectores y 280 colaboradores de limpieza, listos para mantener la ruta impecable; doce graderías para una mejor visualización del desfile; veinte torres de luz, que iluminarán el recorrido de manera continua; 150 kioscos de ventas de microempresarios, integrando a los emprendedores locales en esta celebración; 200 baños portátiles, ubicados estratégicamente para la comodidad del público; 3,500 vallas de contención, brindando orden y protección en toda la ruta; 50,000 botellas de agua distribuidas para bienestar e hidratación del público y participantes”.

Detallaron que el festival iluminará la ciudad y los corazones de quienes lo presencien: tres bandas internacionales, 10 asociaciones culturales, 30 carrozas navideñas, 44 bandas musicales, 92 delegaciones, 1,500 voluntarios comprometidos con la experiencia ciudadana, 9,000 participantes, entre personajes, bailarines, animadores y artistas.