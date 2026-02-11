Estalla conflicto por el uso público del muelle de la Isla Bastimentos en Bocas del Toro

Los lancheros que operan en el principal muelle de Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, se mantienen preocupados luego de que se les anunciara la intención de desalojarlos del área ante la posible aparición de un supuesto propietario de los terrenos.

Ante la situación, el representante de Isla Bastimentos, Ashburn Dixon, indicó que “esto es un problema serio porque nos quieren expulsar de un lugar que por años hemos utilizado, de repente aparece un propietario y nos quieren desalojar sin ningún fundamento”.

Dixon explicó que “este muelle no solo es utilizado por los habitantes de Bastimentos, sino también por residentes de al menos cuatro corregimientos del distrito de Bocas del Toro, entre ellos San Cristóbal, Punta Laurel y Tierra Oscura”. Añadió que la situación impacta directamente a los estudiantes, ya que se trata del único muelle disponible para los lugareños.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Boteros Bocatoreños Unidos, Arnaldo Napoleón, señaló que los lancheros de Isla Bastimentos tienen más de 20 años brindando el servicio. “No es justo que aparezca un dueño de la noche a la mañana exigiendo el desalojo, la comunidad depende al 100 % de este muelle”.

El presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago, Manuel Sanjur, expresó que “si bien respeto la propiedad privada, considero fundamental proteger el derecho al trabajo, quien compró sabía que ahí existía una operación de muchos años y estaba consciente del conflicto”. “El problema es la falta de transparencia histórica en Bocas del Toro con el tema de las propiedades. Es irresponsable que se haya llegado a este punto cuando las autoridades nunca legalizaron la posesión de los lancheros”, afirmó el empresario.

Sanjur detalló que “este problema podría convertirse en un golpe directo al emprendimiento local”.