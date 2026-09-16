Estados Unidos dona cuatro drones a Panamá para reforzar la seguridad

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó este miércoles al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) cuatro sistemas aéreos no tripulados K1000 de largo alcance, valorados en más de 6 millones de dólares. La donación, financiada por el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), amplía la cooperación bilateral en materia de seguridad para contener las amenazas transnacionales y neutralizar las rutas del tráfico ilícito antes de que se aproximen a territorio estadounidense.

Los equipos fueron asignados al Comando Aéreo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), específicamente al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas. Fabricadas por Kraus Hamdani Aerospace, estas unidades cuentan con propulsión eléctrica apoyada por tecnología fotovoltaica, tres metros de longitud, cinco metros de envergadura y un peso máximo de 19.3 kilogramos, además de una autonomía de hasta 24 horas, una velocidad de crucero de entre 30 y 40 nudos y un techo de vuelo de hasta 20,000 pies.

Su incorporación permitirá a la Aeronaval patrullar zonas fronterizas inhóspitas, resguardar corredores marítimos estratégicos y desarticular redes dedicadas al narcotráfico y a la trata de personas, además de respaldar operaciones de búsqueda y rescate y la protección de infraestructuras críticas. Al generar alertas tempranas, la plataforma facilitará acciones de disuasión a distancia y optimizará el empleo de los recursos operativos al reducir la exposición del personal en misiones de riesgo.

En el marco de la entrega, se certificó a la primera promoción de pilotos K1000 tras completar seis semanas de formación teórica y práctica impartida por la empresa fabricante. La Aeronaval reportó nueve graduados panameños, mientras que la embajada estadounidense contabilizó diez capacitados, todos instruidos en funcionamiento general, configuración de sistemas, manejo de estaciones de control y procedimientos de despegue, navegación y aterrizaje.

”Bajo el liderazgo del presidente Trump, los Estados Unidos están impulsando una cooperación en seguridad ampliada con Panamá mediante inversiones concretas y orientadas a resultados, como esta tecnología K1000”, afirmó el embajador Cabrera. “Al fortalecer nuestras capacidades conjuntas en tierra y en el mar, estamos actuando de manera decidida para detener las amenazas transnacionales desde su origen”, añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, destacó que el acto marca la preparación de profesionales panameños que asumirán una nueva responsabilidad en la defensa de la República. El titular del Minseg subrayó que el verdadero valor de esta capacidad operativa radica en el talento humano y exhortó a los graduandos a actuar con disciplina, profesionalismo y apego estricto a la ley, con el propósito fundamental de proteger a la población y salvaguardar los intereses nacionales.