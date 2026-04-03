Establecen aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por un evento de mar de fondo que estará afectando el litoral del Pacífico panameño hasta las 11:59 p. m. del domingo 5 de abril de 2026.

Según un informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se esperan en el Pacífico oriental (golfo y bahía de Panamá) olas de 1.0 a 2.0 metros, vientos de 15 a 35 km/h y un periodo de olas de 14 a 16 segundos.

Para el Pacífico central (sur de Veraguas y Los Santos), el pronóstico indica olas de 1.5 a 2.0 metros, vientos de 10 a 30 km/h y un periodo de olas de 13 a 18 segundos.

Mientras que en el Pacífico occidental (golfo de Chiriquí) se prevén olas de 1.5 a 2.0 metros, vientos de 10 a 30 km/h y periodos de olas de 13 a 18 segundos.

Estas condiciones podrían, además, incrementar la posibilidad de inundaciones en zonas costeras y playas.

«Se prevé que este evento de mar de fondo, de intensidad moderada a fuerte, genere oleajes con fuerte energía, corrientes de resaca y rompientes, lo que representa un riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas, especialmente durante periodos de marea alta (condiciones adversas)», estimaron las autoridades en el comunicado divulgado.

Se recomienda evitar el ingreso al mar si observa oleaje fuerte o corrientes inusuales, extremar la vigilancia de niños y bañistas en áreas costeras, atender las señalizaciones y banderas en playas y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad y organismos de emergencia.

En el caso de las embarcaciones pequeñas, deben navegar con precaución y atender los avisos de las autoridades marítimas.

En caso de emergencia, comuníquese a las líneas oficiales de atención: 911 / 520-4426.