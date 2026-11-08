Entregan 70 casas temporales a familias afectadas por el terremoto

La Alcaldía de Panamá informó que, en 25 días, el programa “Chantín pa’ la Gente” ha entregado 70 casas temporales a familias del interior del país que perdieron sus viviendas a causa del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre. La iniciativa surgió de una propuesta del alcalde capitalino Mayer Mizrachi.

De acuerdo con la institución, las entregas han sido posibles gracias a las donaciones de ciudadanos y empresarios panameños, así como al apoyo de las personas que se han sumado a esta iniciativa solidaria.

Desde la primera entrega, realizada el 14 de octubre, la ayuda ha llegado a familias de Tonosí y Las Tablas, en la provincia de Los Santos, y de Soná, en Veraguas, entre otras comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

La ciudadanía puede consultar los avances y dar seguimiento a las entregas a través del sitio web: www.chantinparalagente.com.