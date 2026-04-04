Entidades atienden emergencias por fuertes oleajes en sectores del Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que sus equipos de guardavidas y del Sistema de Protección Institucional (SPI) lograron el rescate de tres menores que hicieron caso omiso a la advertencia de bandera roja ante los fuertes oleajes en La Ensenada, San Carlos, Panamá Oeste.

En un comunicado, la entidad señaló que “todos se encuentra sanos y salvo. En tanto, los guardavidas fueron golpeados por las rocas, sin embargo, se encuentran estables. Unidades de la @cruzrojapanama brindaron la asistencia correspondiente”.

El Sinaproc mantiene bandera roja (prohibición de entrar al agua del mar) en varias playas de la provincia de Panamá Oeste, como medida preventiva ante el fuerte oleaje y las intensas corrientes de resaca, que se mantienen por un fenómeno de mar de fondo en la costa pacífica.

En ese sentido, la entidad reportó fuertes oleajes y corrientes de resacas en playa en Santa Clara, en la provincia de Coclé, por llo que mantiene bandera roja (prohibido el baño) para garantizar la seguridad de los bañistas.

También se ordenó el cierre de playa Juan Hombrón, debido a máxima marea y formación de corrientes de resaca en el área de responsabilidad. Se prohíbe el ingreso de bañistas por seguridad.

En sectores de Soná (Santa Catalina, Playa El Estero), en Veraguas, se reporta un adulto mayor (70 años) desaparecido en playa. de nacionalidad francesa, que ingresó al mar y no ha sido ubicado desde tempranas horas de este sábado. El Sinaproc y otras entidades coordinan la búsqueda.