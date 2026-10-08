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Enrique Lau Cortés queda bajo retención domiciliaria e impedimento de salida del país

Enrique Lau Cortés queda bajo retención domiciliaria e impedimento de salida del país
ML | El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés.
Redacción Web
08 de octubre de 2026

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quedó bajo retención domiciliaria e impedimento de salida del país tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales.

La medida fue decretada por una jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien tomó en consideración la edad de Lau Cortés, de 75 años, y su condición de salud, según informó el Órgano Judicial.

La decisión se adoptó durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada el miércoles 7 de octubre de 2026 en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Durante la audiencia también se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por el fiscal superior Eduardo Enrique Rodríguez.

El caso forma parte de la denominada “Operación Muralla” y está relacionado con una investigación por presunto enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025.

De acuerdo con la investigación, informes de la Contraloría General de la República determinaron un presunto incremento patrimonial injustificado por B/. 122,553.98.

La defensa técnica de Lau Cortés estuvo a cargo de la abogada particular Kathia Quiel.

El proceso se mantiene en etapa de investigación para determinar las posibles responsabilidades penales correspondientes.

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