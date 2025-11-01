Encendido de luces del Puente de las Américas da la bienvenida a las fiestas patrias

En conmemoración del inicio de las fiestas patrias durante el mes de noviembre, en la noche del 31 de octubre se realizó el encendido de las luces decorativas del Puente de Las Américas, que conecta Arraiján con la Ciudad de Panamá.

El evento se llevó a cabo en el muelle del Puerto de Panamá, ubicado en Amador, como parte de las actividades ejecutadas dentro del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”.

El acto, encabezado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, contó con la participación de altas figuras del Gobierno Nacional, como ministros, directores, jefes de la institución e invitados especiales.

Durante su intervención, el ministro Andrade expresó que, después de más de una década sin iluminación decorativa, el puente vuelve a brillar sobre el Canal de Panamá, devolviendo a los ciudadanos la imagen luminosa de uno de los símbolos más queridos y reconocidos de la historia moderna del país, y reafirmando su valor como emblema de la ingeniería nacional ante la región y el mundo.