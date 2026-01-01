Emiten aviso de prevención por intensificación de vientos y oleaje en el Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) anunció a la ciudadanía que, de acuerdo con el Aviso de Vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantienen vientos intensificados y oleaje moderado en el litoral Caribe panameño.Periodo de validez:Desde las 12:01 a.m. del 01 de enero de 2026 hasta las 11:59 p.m. del 02 de enero de 2026.Regiones bajo vigilancia: Caribe Occidental: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas.Caribe Central: Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba.Caribe Oriental: Comarca Guna Yala.Condiciones previstas: Oleajes entre 1.3 y 2.0 metros.Vientos con velocidades de 10 a 35 km/h, según la región. Período de olas entre 6 y 8 segundos, generando mar picado.Estas condiciones están asociadas al desplazamiento de un sistema frontal sobre la cuenca del mar Caribe, lo que incrementa la velocidad de los vientos y mantiene oleajes moderados.Sinaproc recomienda:- Mantener precaución para bañistas, especialmente en playas del Caribe.- Extremar medidas de seguridad para embarcaciones pequeñas y botes artesanales.- Atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.- Evitar actividades marítimas si no se cuenta con las condiciones de seguridad adecuadas.SINAPROC, en coordinación con el IMHPA, permanecen en constante monitoreo. En caso de emergencia, comuníquese al 911 /520-4426