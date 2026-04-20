Embajador de EE.UU. visita Colón con agenda en escuelas, empresas y sector comercial

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó una visita a la provincia de Colón, donde participó en actividades vinculadas a proyectos educativos, infraestructura escolar y reuniones con actores del sector económico.

Una de las paradas fue la Escuela El Congo, en el corregimiento de La Encantada, donde se presentó el proyecto número 40 del programa Agua en tu Aula. En el acto participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el gobernador de Colón, Julio Hernández; y el cofundador de Reto por Colón, Michael Chen, junto a autoridades escolares y representantes de empresas privadas.

De acuerdo con la información divulgada en la página oficial de la embajada, el programa ha beneficiado a más de 8,000 estudiantes con acceso a agua potable y prevé ampliarse a más de 50 centros educativos para finales de 2026.

Durante la actividad, también se inauguraron mejoras en la escuela valoradas en 25,000 dólares, que incluyen un techo nuevo, cocina, comedor y trabajos de pintura, además de una entrega de mochilas a los estudiantes.

“Agua en tu Aula refleja el liderazgo estadounidense en acción”, declaró Cabrera. “Al trabajar con nuestros socios del sector privado y el Comando Sur de Estados Unidos, entregamos recursos directamente a las personas que más los necesitan, mientras promovemos los intereses de Estados Unidos y construimos relaciones más fuertes y recíprocas”.

Como parte de la agenda, el embajador se reunió con la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, Lissy Jované, y su junta directiva, con quienes abordó temas económicos y oportunidades de inversión.

El diplomático también visitó el centro de distribución de J. Cain & Co., que funciona como centro regional para Hewlett Packard y emplea a unas 1,500 personas.

La jornada concluyó en el Colegio Abel Bravo, donde el embajador sostuvo un encuentro con estudiantes del programa English Access, que inició recientemente y cuenta con más de 50 participantes.