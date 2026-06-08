Embajada de Israel en Panamá se pronuncia sobre ataques y situación en la región de Medio Oriente

La Embajada de Israel en Panamá compartió información sobre la situación de seguridad que enfrenta actualmente la población civil israelí debido a los ataques llevados a cabo por el régimen iraní y sus proxis en la región.

Según un comunicado, los civiles israelíes viven sometidos a ataques constantes por parte del régimen iraní, a través de sus proxys terroristas, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen. Durante meses, Hezbolá no ha cesado sus ataques contra civiles israelíes en el norte de Israel. Ahora, estos ataques se han expandido a distintas zonas del país, a fin de atacar a todos los civiles en el país y son llevados a cabo por el propio régimen iraní.

“Millones de israelíes, incluyendo infantes, niños, adultos mayores y personas de todas las comunidades, se han visto obligados a correr a sus habitaciones seguras y a los refugios antiaéreos debido a los ataques con misiles balísticos del régimen iraní y sus proxys dirigidos directamente contra territorio israelí”, relataron.

Agregaron que, “ha transcurrido un mes y medio desde la declaración del alto el fuego entre Israel y hezbolá y hemos sido testigos de más de 1.000 lanzamientos de cohetes por parte de Hezbolá y de aproximadamente 400 drones explosivos. En total, desde el 7 de octubre de 2023, se han lanzado más de 19.000 cohetes contra Israel”.

Asimismo, sostuvieron que el régimen iraní mantiene al Líbano como rehén a favor de sus propios intereses y trata de estropear las negociaciones de paz entre Israel y el Líbano, porque representan un desafío para la paz y la seguridad regional y mundial. Israel nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares.

Por último, de la embajada reiteraron que “Israel no busca una escalada del conflicto, pero que continuará adoptando las medidas necesarias para proteger a su población y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.