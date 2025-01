$!¿El veto agravaría situación de la CSS?

El veto presidencial a la norma que estaría aprobando la Asamblea Nacional para reemplazar la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social perjudicaría aún más a la institución, esto sostiene el exdirector de la entidad y economista Juan Jované.

“Si el presidente veta la Ley va a complicar más el problema de la Caja de Seguro Social, porque ellos mismos están diciendo que ya no aguantan más. Lo más grave es ‘cerrarse en banda’ a escuchar lo que no sea lo que ellos escribieron en el proyecto 163”, explicó el economista.

Jované detalló que el proyecto original del Ejecutivo requiere modificaciones.

“Las declaraciones del mandatario tienen muchas fallas, por ejemplo, señalar que no le va a entregar a unos diputados las corridas (presupuestarias) porque no las van a entender, porque el que pide las corridas está manipulando. Esto muestra signos de autoritarismo y realmente la seguridad social no es algo que se pueda solucionar con autoritarismo”, recalca el catedrático universitario.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que discute en primer debate el proyecto de Ley 163, Alaín Cedeño, reiteró que no aceptarán presiones y el Ejecutivo está en todo su derecho de vetar, objetar o aprobar la Ley.

“Nosotros no seguimos instrucciones, los diputados aquí deciden cuando están bien seguros de la votación. Él (José Raúl Mulino) tiene que evaluar el proyecto final que va al Ejecutivo, lo que dice el proyecto de Ley y puede sancionarlo, objetar o vetarlo, esto es democracia. La Asamblea tiene también una última instancia, que es aprobarlo por insistencia y de eso se trata”, sostuvo Cedeño.

Esta semana se espera el inicio de la discusión del segundo bloque de artículos del anteproyecto de ley 163, que se extiende del artículo 51 al 100, que abordan temas financieros, como las inversiones que puede realizar la CSS, trámites de inscripción al sistema y la composición y fondos de los programas que maneja la entidad.