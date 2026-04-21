El terrorista del caso ALAS fue extraditado a Panamá

Panamá recibió este lunes extraditado desde Venezuela al principal sospechoso de un atentado en 1994 contra un avión en pleno vuelo, que provocó la muerte de 21 personas, la mayoría judíos, según reportes e imágenes de la prensa local.

El colombovenezolano Ali Zaki Hage Jalil fue detenido en noviembre en Isla Margarita por su presunta implicación en el derribo de un avión de la extinta compañía Alas Chiricanas el 19 de julio de 1994, tras lo que Panamá solicitó su extradición. La aprehensión se dio en cumplimiento de una alerta roja internacional y fue el resultado de una estrecha coordinación de inteligencia entre las autoridades de Panamá, Estados Unidos y Venezuela, lo que permitió dar con el paradero del sospechoso tras décadas de seguimiento.

El proceso de extradición, agilizado tras el reciente acercamiento diplomático y la cooperación en materia de seguridad regional impulsada por EE. UU., pone fin a 30 años de impunidad. Hage Jalil ahora deberá enfrentar a la justicia panameña por cargos de terrorismo y homicidio, en lo que se considera un hito para la resolución del caso del vuelo 901.