El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), informó que el fortalecimiento del marco legal, la capacidad de almacenamiento de ayuda humanitaria y la habilitación de viviendas temporales forman parte de las acciones para mejorar la gestión integral del riesgo de desastres en Panamá.

Durante el IV Foro Internacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el director general del SINAPROC, Omar Smith Gallardo, destacó la importancia de reforzar las capacidades institucionales para atender situaciones de emergencia.

Entre los principales ejes de trabajo mencionó la actualización del marco legal para mejorar la coordinación entre instituciones, definir responsabilidades y garantizar una respuesta más efectiva ante los desastres.

Asimismo, señaló la necesidad de reforzar las bodegas humanitarias para mejorar el almacenamiento y distribución de suministros esenciales, de manera que la ayuda llegue oportunamente a las comunidades afectadas.

Otro punto abordado fue el desarrollo de estructuras de vivienda temporal para ofrecer espacios seguros y dignos a las familias que pierden sus hogares por eventos adversos, mientras avanzan las labores de rehabilitación y recuperación.

Smith resaltó la importancia de optimizar las evaluaciones de infraestructuras mediante inspecciones visuales y estructurales, con el apoyo de personal técnico especializado que determine las condiciones de seguridad y habitabilidad de los edificios afectados.