El SINAPROC localiza cuerpo de hombre desaparecido en río Gatú

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), informó que su personal de Búsqueda y Rescate localizó el cuerpo de un hombre de 30 años que había sido reportado como desaparecido en las aguas del río Gatú, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

Según la entidad, el hallazgo se registró este domingo 18 de octubre, aproximadamente a tres kilómetros del punto donde desapareció, en la desembocadura del río Santa María.

En las labores de búsqueda participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de la Policía Nacional. Tras la localización, se coordinaron las diligencias correspondientes con el Ministerio Público para los trámites legales.