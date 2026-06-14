El SINAPROC gradúa a 26 rescatistas en técnicas de rescate para inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) graduó a 26 nuevos especialistas en rescate para inundaciones, tras culminar una capacitación desarrollada en las aguas del río Chiriquí Viejo, donde los participantes pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades en escenarios de emergencia.

El curso fue organizado y coordinado por instructores especializados de la Base Provincial de SINAPROC en Chiriquí, quienes brindaron formación en técnicas avanzadas de rescate en aguas rápidas y zonas afectadas por inundaciones, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia de la región occidental del país.

La ceremonia de graduación se realizó en el mismo río que sirvió como aula y campo de entrenamiento. Durante la actividad, los nuevos especialistas ejecutaron maniobras de rescate que incluyeron manejo de embarcaciones, lectura de corrientes, atención de víctimas y evacuaciones en áreas inundadas.

El director general de SINAPROC, Omar Smith Gallardo, participó en la clausura del curso y destacó la importancia de mantener una preparación constante frente a los eventos hidrometeorológicos que impactan al país.

Entre los graduados figuran miembros de SINAPROC, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá de las zonas regionales de David, Bugaba y Bocas del Toro, así como del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Policía Nacional, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la organización SAR Panamá.