El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la población sobre un aviso de prevención debido a la presencia de índices de radiación ultravioleta UV-B entre muy altos y extremos en gran parte del territorio nacional.

El aviso tendrá vigencia desde las 10:00 a.m. de este lunes 23 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan condiciones atmosféricas estables, menor cobertura nubosa y un ambiente seco, factores que favorecerán una mayor incidencia de la radiación solar.

Los índices extremos se prevén en gran parte del país, mientras que el norte de Veraguas, Colón Costa Abajo y la provincia de Darién registrarán niveles muy altos.

Ante estas condiciones, Sinaproc recomienda a la población:

Evitar la exposición directa al sol, principalmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.Utilizar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo según las indicaciones del producto.Usar sombreros de ala ancha, gafas con protección UV y ropa que cubra la piel.Mantenerse hidratado durante las actividades al aire libre.Buscar áreas de sombra y limitar las actividades físicas bajo el sol intenso.Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan trabajos al aire libre.

Sinaproc exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades y tomar las medidas preventivas necesarias, recordando que la protección ante la exposición solar es fundamental para cuidar la salud y salvaguardar la vida.