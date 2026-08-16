El SINAPROC activó Centro de Operaciones de Emergencia en Bocas del Toro por fuertes lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) activó este domingo, 16 de agosto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Provincial de Bocas del Toro, ante las afectaciones registradas a causa de las lluvias en distintos puntos de la provincia.

En un comunicado explicaron que, el COE Provincial está ubicado en las instalaciones de la Policía Nacional y mantiene un monitoreo permanente de la situación y coordina las acciones de respuesta ante los reportes que se generen.

De acuerdo con la oficial de emergencias, Alison González “equipos de la institución permanecen desplegados en la provincia para evaluar las situaciones reportadas y brindar atención a la población que pudiera resultar afectada”.

El SINAPROC recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades mientras continúe la situación asociada a las lluvias.