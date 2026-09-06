El SENAFRONT incauta 100 paquetes de presunta droga en Chiriquí

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) incautó al menos 100 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo realizado en el Puesto de Control Integral de San Isidro, en la provincia de Chiriquí.

La acción fue desarrollada por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y de la Dirección de Antinarcóticos, quienes detectaron un doble fondo durante el perfilamiento de un vehículo.

Por este caso fue aprehendida una persona de 43 años, quien junto con las pruebas quedó a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente.

SENAFRONT informó que mantiene acciones tácticas y de inteligencia para combatir a estructuras criminales y reforzar el control territorial en sus zonas de responsabilidad.