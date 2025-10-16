El presidente Santiago Peña visitará Panamá el 20 de octubre

El próximo lunes, 20 de octubre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña estará de visita en el país, confirmó el presidente José Raúl Mulino.

Peña participará durante una sesión en la Asamblea Nacional, adelantó el mandatario.

Mulino expresó que, “Santiago ha demostrado por Panamá un gran afecto, amistad sincera y fue uno d los padrinos de Panamá en el Mercosur”.

El presidente de Paraguay, “participará en la Asamblea Nacional el mismo 20 de octubre, en una exposición que hará sobre Mercosur e integración Latinoamericana”, dijo el presidente panameño.

Añadió que, “espero que sea una visita provechosa y que agrande la visión de nuestra cámara Legislativa”.