El presidente Mulino entrega la bandera nacional al abanderado Ricardo Koyner

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este 4 de noviembre la bandera nacional al ingeniero y empresario Ricardo Koyner, quien fue el abanderado de los desfiles por el Día de los Símbolos de la Nación. El acto se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, luego de que Koyner recorriera la ruta 1, desde la Plaza Simón Bolívar, en San Felipe, hasta la calle 26, en la avenida Balboa.

Durante la entrega, el mandatario felicitó a Koyner, quien agradeció la distinción y señaló que recibe este reconocimiento en nombre de los productores de café del país. “Este gesto no me corresponde a mí solo, les corresponde a todos los productores de café nacionales que por años han venido trabajando para lograr que Panamá hoy sea reconocido como el país de los mejores cafés del mundo”, expresó.

Koyner, quien preside la Asociación de Cafés Especiales de Panamá y es CEO de Café Kotowa, ha contribuido al posicionamiento internacional del café geisha panameño.