El presidente le responde a Panama Ports: “Ese contrato es lesivo al interés nacional”

El presidente José Raúl Mulino se pronunció de forma contundente sobre el comunicado emitido por la empresa Panama Ports, en el cual la compañía apelaba a la seguridad jurídica del país y reiteraba su disposición a coordinar con el Estado panameño para proteger su concesión.

Mulino, al referirse al tema, fue claro al destacar que la disputa actual es un asunto que corresponde a las instancias judiciales: “Ese es un tema de la corte y de las demandas en curso, más nada. Yo respeto lo que sea que vaya a decidir la corte en torno a esa concesión”.

Sin embargo, el mandatario cuestionó duramente el argumento de la seguridad jurídica expuesto por la empresa. “Por lo de la seguridad jurídica, en este país eso es un chiste. Los que la violan piden seguridad jurídica, cuando les toca protegerla, en principio para proteger intereses comerciales o personales”, comentó.

Mulino recordó que, según informes de la Contraloría, el contrato actual de Panama Ports ha sido catalogado como perjudicial para el país, “ese contrato es lesivo al interés nacional”.

El presidente aclaró que la actual suspensión del proceso con la empresa no implica una cancelación definitiva, pero sí una revisión profunda: “Esa transacción está suspendida, no cancelada”, subrayando la importancia estratégica de los dos puertos.