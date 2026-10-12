Registran 1,200 viviendas afectadas tras el sismo

Más de 1,200 viviendas ya han sido registradas dentro de los censos de afectaciones tras el sismo de magnitud 7.5, informó la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera. Además, las autoridades del Miviot y el Sinaproc destacaron que realizan actualizaciones cada 12 horas mediante geolocalización electrónica para evaluar casas destruidas y coordinar la ayuda, mientras que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla inspecciones en al menos 16 puentes y vías principales como Tonosí, Mariato y Herrera, afectadas por derrumbes.

José Luis Andrade, ministro del MOP, confirmó que la vía a Mariato está transitable y que se habilitó un carril en el tramo Las Tablas-Tonosí, permitiendo el paso de vehículos livianos sobre el río Tonosí e inhabilitando temporalmente el puente del río Oria.

Por otro lado, el Gobierno confirmó la entrega de ayuda casa por casa en centros de acopio distribuidos en las provincias. Asimismo, la CSS sostuvo que logró estabilizar y reubicar con éxito a 405 pacientes que requerían hemodiálisis tras las afectaciones reportadas en la sala del Hospital Santo Tomás.