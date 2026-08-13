El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, hace un llamado al diálogo y establece una hoja de ruta centrada en ley, tecnología e infraestructura

El ingeniero industrial Ventura Vega Osorio fue designado y posesionado este miércoles como nuevo ministro de Educación por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en reemplazo de Lucy Molinar, tras lo cual ofreció sus primeras declaraciones oficiales.

Vega agradeció a Dios y al mandatario por la oportunidad de “servirle al pueblo panameño en un tema que nos compete a todos como es la educación nacional”, y se presentó como producto de la escuela pública al recordar su paso por la Escuela Normal de Santiago y su formación posterior en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

El nuevo titular del Ministerio de Educación (Meduca) planteó el diálogo como eje central de su gestión y anunció que trabajará en cinco prioridades: impulsar un nuevo proyecto de Ley de Educación Nacional, atender la infraestructura escolar pendiente para garantizar centros seguros y modernos, mantener las puertas abiertas a todos los sectores, fortalecer la tecnología en las aulas y gestionar el apoyo de organismos internacionales. “El presidente ha sido muy claro en su compromiso con la educación nacional. Por eso mantenemos la compra de tecnología para educadores y estudiantes. La inteligencia artificial avanza a gran velocidad y nuestros muchachos de la educación pública tienen que contar con las mismas condiciones que la privada”, afirmó. Sobre la licitación tecnológica, indicó que se elaborará un pliego transparente y que se consultará a la Universidad Tecnológica de Panamá, a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y al sector empresarial.

Vega, quien hasta enero de 2025 se desempeñó como secretario general de la Contraloría General de la República, además de haber dirigido la ATTT y haber ejercido como viceministro encargado de Comercio y Seguridad, así como tesorero municipal; defendió su trayectoria administrativa. “Nadie estudia para ser ministro. Lo que se necesita es saber escuchar, tener paciencia y voluntad de diálogo, que es a lo que aspira la gente, y yo poseo esas cualidades”, señaló. Respecto a las investigaciones sobre contrataciones iniciadas durante la gestión de la exministra Molinar, aseguró que brindará todo el respaldo al Ministerio Público y a la Contraloría: “Vamos a cooperar en todo. Las puertas del Ministerio de Educación están abiertas”.

Frente a una institución que cuenta con más de 69 000 funcionarios entre docentes y administrativos, el ministro pidió reforzar la vocación de servicio de inmediato y adelantó que la próxima semana definirá la designación del viceministro y del equipo directivo. Su hoja de ruta inmediata contempla reuniones con las 16 direcciones regionales y visitas a las escuelas en los 704 corregimientos del país. Sobre los docentes separados recientemente de sus cargos, reiteró: “El norte de mi personalidad es el diálogo y el respeto a la ley. Seguiré respetando la legislación y todos los procesos, dándole la oportunidad a todos de hacer sus descargos”. Vega asumió la cartera con el compromiso de que “los estudiantes sean el centro de la atención” y con la meta de llevar la educación nacional “al sitial que este país se merece”.