El norovirus podría ser el causante de brote gastrointestinal en David, hay cerca de 450 casos reportados

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un aumento de casos de pacientes con vómito, diarrea y fiebre en el distrito de David, provincia de Chiriquí, desde la noche del lunes 29 de junio.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan al norovirus como el posible agente causante del brote, mientras continúan los análisis epidemiológicos para confirmar su origen.

El subdirector regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Chiriquí, Santiago de Roux, informó que hasta el momento se han contabilizado cerca de 450 pacientes atendidos en instalaciones del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS).

“Estamos a la espera del informe del Departamento de Epidemiología para conocer los resultados de las muestras tomadas y determinar el agente patógeno que está causando este brote”, señaló.

Como parte de las investigaciones, el Minsa informó que las pruebas realizadas al agua potable en David descartaron que el brote esté relacionado con el consumo de agua en las residencias.

El coordinador provincial de la CSS en Chiriquí, Erick Miranda, indicó que la Policlínica Dr. Gustavo A. Ross atendió a 101 pacientes, mientras que el servicio de urgencias del Hospital Dr. Rafael Hernández recibió otros 106 con síntomas similares.

Explicó que la mayoría fue evaluada, recibió tratamiento y fue dada de alta con su respectiva prescripción médica, mientras que algunos pacientes permanecieron en observación a la espera de los resultados de laboratorio.

Las autoridades del Minsa y la CSS informaron que reforzaron la atención en los servicios de urgencias para responder al incremento de casos y recomendaron a la población mantener medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, la correcta manipulación de los alimentos, el consumo de agua segura, una adecuada hidratación y acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas como vómito, diarrea o fiebre.