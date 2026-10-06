$!El Niño podría traer menos lluvias y para el cierre del año

Panamá podría experimentar menos lluvias y temperaturas más elevadas durante los últimos tres meses de 2026, debido a la influencia de un evento de El Niño de intensidad muy fuerte, informó, Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Según Calzadilla, para octubre se prevé una disminución de las lluvias en varias zonas de la vertiente del Pacífico, mientras que, en Herrera, Los Santos y las áreas montañosas de Chiriquí se esperan precipitaciones normales o ligeramente superiores.

Asimismo, la directora explicó que, con respecto al mes de noviembre, las lluvias podrían mejorar en gran parte del Pacífico. Sin embargo, para diciembre se anticipan más días secos y existe la posibilidad de que la temporada seca se adelante.

En el Caribe, las lluvias se mantendrían dentro de lo normal en octubre y noviembre, pero disminuirían en diciembre. Aunque se esperan menores acumulados, todavía podrían registrarse lluvias intensas de corta duración en distintas partes del país.

En tanto la subdirectora de la entidad, Berta Olmedo, indicó que “de acuerdo con los criterios nacionales de monitoreo climático, el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) se encuentra actualmente en estado de El Niño, lo que indica que ha permanecido por cinco (5) meses consecutivos y se espera que continúen por los próximos meses”.

Olmedo detalló que “esta condición se sustenta en la persistencia de temperaturas del mar por encima de lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la circulación atmosférica asociados al fenómeno. En este contexto, se espera que las condiciones de El Niño continúen durante los próximos meses, por lo que podrían seguir observándose sus efectos sobre los patrones climáticos del país”.