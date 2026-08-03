El Municipio de Panamá informa sobre incidente en el edificio Hatillo

La Alcaldía de Panamá informó que la mañana de este lunes, 3 de agosto, un grupo de exfuncionarios se manifestó en las inmediaciones del edificio Hatillo para exigir el pago de su prima de antigüedad. La protesta provocó el cierre temporal del tráfico en las avenidas Cuba y Justo Arosemena, vías que fueron reabiertas tras la intervención de la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Municipal.

En un comunicado, la institución detalló que la tensión se trasladó al interior de la sede municipal, donde un reducido grupo de manifestantes alteró el orden e impidió temporalmente el ingreso y la salida de colaboradores y contribuyentes. Ante este escenario, la Policía Municipal intervino para resguardar las instalaciones y garantizar los servicios públicos. Durante el operativo, agentes municipales sufrieron agresiones verbales y físicas, lo que derivó en la aprehensión de tres personas que fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes.

Tras los incidentes, la Alcaldía de Panamá rechazó rotundamente todo acto de violencia e intimidación dentro de sus dependencias y expresó su respaldo al personal agredido. Asimismo, la administración garantizó la atención médica a los involucrados y reiteró que los canales de diálogo continúan abiertos, asegurando que los desembolsos proseguirán de manera progresiva conforme a la planificación establecida.

El Municipio enfatizó que, desde mayo pasado, ejecuta un cronograma para el pago de la prima de antigüedad, asumiendo una deuda acumulada desde 2014. Durante el primer semestre de este año, la institución desembolsó más de B/. 1.2 millones por este concepto, previa revisión de expedientes, al tiempo que mantiene la atención diaria a los excolaboradores para informar sobre el estatus de sus trámites.