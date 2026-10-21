El Minsa regula la donación de medicamentos para garantizar su seguridad y trazabilidad

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene un protocolo para regular la recepción de donaciones de medicamentos, con el objetivo de garantizar su calidad, seguridad, trazabilidad y entrega oportuna a los pacientes, especialmente durante la emergencia ocasionada por el sismo.

Según el comunicado del 21 de octubre de 2026, las donaciones dirigidas al Minsa deben canalizarse mediante una solicitud al Despacho Superior y someterse a una evaluación técnica. Al respecto, el director nacional de Medicamentos e Insumos, Germán Pérez, explicó que se verifica el estado de los productos, sus fechas de vencimiento, el cumplimiento de las normas sanitarias y su pertinencia según las necesidades de la población.

El funcionario destacó que este procedimiento permite identificar la procedencia de cada aporte y mantener un registro detallado hasta su destino final. “El protocolo es, más que nada, para garantizar la seguridad del paciente, que reciba un producto seguro y que realmente le ayude”, enfatizó.

Asimismo, durante la emergencia, el Minsa prioriza medicamentos para enfermedades crónicas, salud mental, manejo del dolor y afecciones respiratorias y gripales, considerando las condiciones en las que permanecen las personas afectadas. Por ello, la institución reiteró que no todos los insumos son prioritarios en esta etapa y exhortó a la población, empresas y organizaciones a coordinar previamente y cumplir el procedimiento establecido para asegurar una distribución responsable y transparente.