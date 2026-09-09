El Minsa registra baja del 30.4 % en casos de dengue y un nuevo fallecido

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N.° 33 de 2026 (del 16 al 22 de agosto) se registran 7,086 casos acumulados de dengue a nivel nacional. La cifra refleja una disminución del 30.4 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 10,188 contagios. Del total acumulado, 6,172 pacientes no presentaron signos de alarma, 874 mostraron signos de alerta y 40 correspondieron a dengue grave.

A nivel regional, la Región Metropolitana encabeza la incidencia con 1,861 casos, seguida por Colón (1,753), Panamá Oeste (678), Chiriquí (662) y San Miguelito (593). Entre los corregimientos con mayor impacto destacan Veracruz (663), Puerto Pilón (381), Tocumen (280), Sabanitas (259) y Cristóbal Este (217). La tasa de incidencia nacional se ubica en 153.3 casos por cada 100,000 habitantes, siendo la población de 10 a 14 años la más afectada, con una tasa de 227.7 por cada 100,000 habitantes.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, se contabilizan 815 casos, lo que representa una reducción del 14.7 % respecto a los 956 reportados en el mismo lapso de 2025. Asimismo, se registran 17 defunciones -una más que en la semana epidemiológica anterior-, distribuidas en Bocas del Toro, Los Santos y Colón (tres en cada región); la Región Metropolitana y Chiriquí (dos en cada una); y San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas (una en cada zona).

El Minsa reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la eliminación constante de objetos inservibles y el tratamiento adecuado de recipientes de agua para erradicar los criaderos del mosquito dentro y alrededor de las viviendas. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar general, las autoridades instan a evitar la automedicación y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.