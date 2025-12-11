El Minsa recomienda una alimentación saludable en las fiestas de fin de año

Con el inicio de las fiestas de fin de año, el consumo de alimentos se incrementa, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) recomiendan moderar las porciones de los alimentos para evitar los excesos.

Yenni Carrasco, nutricionista del Departamento de Salud Nutricional del Minsa, recomendó a las familias “planificar todas las comidas que se van a preparar en estas fiestas de fin de año, priorizando el consumo de verduras y frutas”.

“Las ensaladas verdes y frutas contienen vitaminas, minerales y nutrientes que el cuerpo necesita; por lo que se debe disminuir las preparaciones con grasas y evitar las bebidas con azúcar”, dijo Carrasco.

La especialista señaló que “la Navidad es un momento de unión, de compartir y de celebración, por lo que se deben controlar las cantidades de alimentos que se consumen, tener una buena hidratación y realizar actividad física de manera regular”.