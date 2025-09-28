El MINSA participó en caminata contra la trata de personas

El Ministerio de Salud (MINSA) participó en la Gran Caminata contra la trata de personas, para promover prevención, atención y protección de las víctimas de este delito.

Según el MINSA, la actividad tuvo como objetivo visibilizar esta grave vulneración de derechos humanos y promover la prevención mediante la educación y el compromiso ciudadano.

Bajo el lema “Un Estado que protege, una sociedad que actúa”, la caminata buscó sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar casos de trata de personas y fortalecer la cooperación entre instituciones y la sociedad civil, explicó la entidad.

Además, la caminata contó con la participación de diversas instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.