El Minsa declara Alerta Azul desde Carnaval hasta Semana Santa

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró oficialmente la Alerta Azul de Salud, que estará vigente desde el 12 de febrero hasta el 6 de abril de 2026, periodo que abarca desde los carnavales hasta la Semana Santa.

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, manifestó que durante estas festividades el Minsa mantendrá habilitadas 129 instalaciones de salud, que incluyen hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios. De estas, 80 funcionarán las 24 horas, 24 tendrán horario extendido y el resto operará en su horario regular.

Joannou indicó que se habilitarán 109 vehículos, entre unidades de emergencia y ambulancias. Además, participarán en esta Alerta Azul más de 2,000 funcionarios, incluyendo personal médico y administrativo.

Asimismo, la jefa del Departamento de Emergencias en Salud advirtió que el Minsa no puede garantizar que el agua sea apta para el consumo humano en los distritos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas.

“Se encuentra a la espera de la validación de un laboratorio externo respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en las plantas potabilizadoras Roberto Reina de Chitré y Rufina Alfaro de Los Santos, así como en la red hídrica de estos distritos”, informaron las autoridades.

Por lo tanto, mientras se espera la validación de los resultados, el Minsa recomienda a residentes y visitantes de estas zonas abstenerse de consumir agua de los grifos o, en su defecto, hervirla antes de su consumo. El agua tratada en estas plantas podrá ser utilizada para el aseo personal y quehaceres domésticos, recalcó Joannou.

Para asegurar el suministro, el Idaan mantendrá tanques de abastecimiento en diversos puntos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, para atender la alta demanda durante el carnaval.

Finalmente, el Minsa llevará a cabo una estricta vigilancia sobre el agua utilizada en los “culecos”. Para ello, se realizarán pruebas previas al agua transportada en carros cisterna, los cuales deberán portar una calcomanía emitida por la institución con la palabra “APROBADO”.