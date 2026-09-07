El Minsa amplía hasta las 11:00 p.m. la atención en centros de salud de Herrera

El Ministerio de Salud (Minsa) amplió desde este lunes 7 de septiembre los horarios de atención en varios centros de salud de la provincia de Herrera, con servicios disponibles durante la tarde y parte de la noche.

El Minsa-Capsi Luis José Varela de Pesé atenderá de lunes a viernes hasta las 11:00 p.m., mientras que los fines de semana funcionará hasta las 3:00 p.m.

El Centro de Salud de Las Minas también tendrá atención extendida hasta las 11:00 p.m.

Además, el Hospital Dr. Cecilio Castillero habilitó tres consultorios para consulta externa con atención hasta las 11:00 p.m. Estos están destinados a pacientes con morbilidades comunes que no requieran atención de urgencia.

De acuerdo con el Minsa, la ampliación busca ofrecer una alternativa de atención fuera del horario habitual y reducir la presión sobre los servicios de urgencias.

La entidad informó que la red de salud de Herrera está conformada por 13 centros de salud, 18 subcentros y dos hospitales de referencia.

La medida comenzó a regir este lunes 7 de septiembre.