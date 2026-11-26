El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la importancia de que Panamá avance hacia un modelo de economía circular que permita reducir la generación de residuos, aprovechar mejor los recursos y disminuir la contaminación ambiental.

Las declaraciones del titular de Ambiente se dieron en el marco de la segunda edición del Congreso Circularis, que se desarrolla este jueves en Panamá y reúne iniciativas dirigidas a promover prácticas sostenibles.

Navarro explicó que este cambio comienza desde los procesos de producción, el uso de envases retornables en los comercios y el aprovechamiento de alimentos que todavía están en buen estado para evitar desperdicios.

Asimismo, informó que el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) trabaja junto a Merca Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en proyectos para aprovechar los residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano.

También señaló que se coordinan acciones con municipios, empresas y recicladores para disminuir la contaminación por plásticos que llega a los ríos y manglares.

El ministro resaltó la importancia de trabajar junto al sector privado para poner en marcha proyectos que cuenten con financiamiento y permitan medir sus resultados.