El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, instó a pasar de las palabras a los hechos en la protección de la naturaleza durante la COP17

“Estamos destruyendo el mundo; hay que actuar hoy. Nada sustituye la conservación real en el terreno”, afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al instar a los países a pasar de las palabras a los hechos en la protección de la naturaleza y pedir una conservación real, efectiva e inmediata. Lo expresó durante un evento de la Alianza Global para la Biodiversidad, celebrado en Georgetown, en el marco de la reciente COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU.

Asimismo, advirtió que la pérdida de biodiversidad ocurre más rápido de lo previsto. Tras más de tres décadas de conferencias internacionales con resultados cuestionables, sostuvo que es momento de dejar atrás los discursos y concentrar los esfuerzos en la implementación y en resultados verificables en el menor tiempo posible.

Navarro puso como ejemplo la meta de Guyana de crear un nuevo parque nacional para conservar un millón de hectáreas. “Ustedes están mostrando el camino para proteger el patrimonio natural: con acciones, no con discursos”, indicó al proponer que dicha superficie se convierta en un área protegida plenamente gestionada, con guardaparques, señalización, participación de las comunidades, reglas claras y cero deforestación. El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, entregó a Navarro el certificado que acredita a Panamá como miembro de la Alianza Global para la Biodiversidad, plataforma voluntaria creada en 2025 mediante la Declaración de Georgetown.

En el caso panameño, según un comunicado del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Navarro destacó los avances de la actual administración. “Bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, en solo dos años y medio el país pasó de tener unos 100 guardaparques activos a 724 guardaparques activos, quienes ahora cuentan con uniformes, contratos formales, pagos puntuales y alimentación en las estaciones y refugios en el terreno”, explicó. Añadió que de las 124 áreas protegidas del país, solo cinco tenían director al inicio de la gestión y hoy son 65, con la meta de que muy pronto todas cuenten con uno. Esos directores se forman además en el programa especializado de la Universidad Estatal de Colorado para líderes de áreas protegidas de América Latina.

El ministro también citó la instalación de unas 60 antenas Starlink en estaciones remotas para mantener la comunicación, la puesta en marcha de la aplicación EarthRanger con teléfonos especializados para el monitoreo, y la entrega de lanchas y vehículos para el trabajo de campo. En materia de señalización y aplicación de la ley, en solo dos años se han colocado 20,000 letreros en los límites de los parques nacionales, con un mensaje firme: “quien dañe las áreas protegidas enfrentará la ley”. Navarro recordó que el presidente Mulino propuso hace un mes ante las Naciones Unidas el reconocimiento universal de los derechos de la naturaleza e invitó a otros países a sumarse, y cerró con un llamado a la comunidad internacional: menos discursos y más conservación real en el terreno.