El Ministerio de Salud realiza una jornada de capacitación en Veraguas

El equipo multidisciplinario de salud en la provincia de Veraguas participó en la primera Jornada de Intercambio de Conocimientos Técnicos de las Unidades Ambientales Sectoriales, con el objetivo de unificar criterios, trabajar de manera conjunta y fortalecer el proceso de evaluación de estudios de impacto ambiental, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

La institución señaló que durante la jornada se abordaron temas como los procesos de evaluación de estudios de impacto ambiental, supervisión, control y fiscalización de herramientas de gestión ambiental aprobadas, entre otros.

Alex Sánchez, jefe regional de Salud Pública, destacó que esta iniciativa interinstitucional busca reforzar los procesos, dar seguimiento oportuno a los estudios de impacto e incidencias ambientales y establecer una comunicación continua que agilice los trámites en beneficio de la población veragüense.

El MINSA detalló que en la jornada participaron profesionales del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la Gobernación de Veraguas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la propia entidad sanitaria.