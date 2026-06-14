El MIDES impulsa feria familiar que reunió a más de mil personas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reunió a más de mil personas durante la segunda edición de la Gran Feria Familiar “Rescatamos la Familia, Rescatamos Panamá”, una actividad que buscó promover la convivencia, el fortalecimiento de los valores y el bienestar integral de las familias panameñas.

La jornada, realizada en el marco de la celebración del Mes de la Familia, congregó a instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación, que ofrecieron servicios de salud, orientación psicológica y familiar, programas sociales, así como actividades educativas, culturales y recreativas para personas de todas las edades.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para reforzar los valores familiares, cívicos, éticos y morales, considerados pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más solidaria y resiliente.

Durante la actividad, las familias tuvieron acceso a diversos servicios de atención y orientación, además de espacios de esparcimiento diseñados para fomentar la integración familiar y la convivencia pacífica.

La ministra de Desarrollo Social destacó que el fortalecimiento de la familia continúa siendo una prioridad, al considerar que hogares más sólidos contribuyen al desarrollo de comunidades más seguras y con mayores oportunidades para sus integrantes.

La feria se desarrolla bajo los lineamientos de la Comisión Nacional para el Desarrollo, Promoción, Divulgación y Fortalecimiento de los Valores Familiares, Cívicos, Éticos y Morales, creada mediante la Ley 318 de 2022, y del Plan Nacional para el fortalecimiento de los valores y la cultura de legalidad adoptado por el Gobierno.

La actividad contó además con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, así como representantes de diversas instituciones y organizaciones que forman parte de esta iniciativa orientada a fortalecer el tejido social del país.