El MIDES brinda más de 6,900 atenciones sociales y psicológicas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), informó que ha brindado más de 6,900 atenciones sociales y psicológicas a personas afectadas por el sismo y sus réplicas en el país. Hasta este domingo, 18 de octubre, la institución ha visitado a 5,692 personas y mantenía acompañamiento en 55 albergues temporales, donde se encuentran aproximadamente 3,827 damnificados.

De acuerdo con la entidad, del total de atenciones, 4,131 correspondieron a Trabajo Social y 2,831 a apoyo psicológico, con el objetivo de identificar necesidades, ofrecer contención emocional y dar seguimiento a las familias en condición de vulnerabilidad.

Para atender la emergencia, el MIDES indicó que mantiene desplegados a 323 colaboradores en seis provincias, la comarca Ngäbe-Buglé, la sede central y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en Howard. El equipo está integrado por 54 trabajadores sociales, 33 psicólogos y 236 funcionarios administrativos.

Como parte del refuerzo de las labores, el sábado 10 psicólogas voluntarias se trasladaron a la región de Azuero para fortalecer la atención emocional a las personas afectadas. Además, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, permanece en las zonas impactadas y supervisa las acciones que se desarrollan en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Carles de Arango también informó que se reforzaron los equipos provinciales con personal del nivel nacional y el apoyo de directores nacionales y regionales. “El MIDES lleva adelante una labor de soporte y reforzamiento para atender las necesidades sociales derivadas del sismo y sus múltiples réplicas, en coordinación con las autoridades nacionales y los equipos de respuesta en territorio”, señaló.

La institución indicó que continuará con las jornadas de atención y acompañamiento en las comunidades afectadas, priorizando el bienestar emocional, la asistencia social y la orientación a las familias, como parte de las acciones para apoyar la recuperación tras la emergencia.