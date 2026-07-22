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El Metro explica que aplica paradas de escaleras mecánicas para regular el flujo de pasajeros

El Metro explica que aplica paradas de escaleras mecánicas para regular el flujo de pasajeros
ML | Usuarios del Metro en la estación San Miguelito.
Redacción Web
22 de julio de 2026

El Metro de Panamá S.A., (MPSA) dio a conocer que, durante las horas de mayor demanda, algunas estaciones registran una alta concentración de pasajeros en andenes, torniquetes y accesos, por lo que, ante estas condiciones “el Centro de Control de Operaciones (CCO) implementa medidas operativas temporales para regular el flujo peatonal y mantener una circulación segura y ordenada dentro de las instalaciones”.

Se detalló que “como parte de estas acciones preventivas, en determinados momentos se realiza la detención temporal y estratégica de algunas escaleras mecánicas. Esta medida permite regular el ingreso de pasajeros hacia los andenes, prevenir aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes en el embarque o desembarque al usar las escaleras”.

La administración indicó que “estas detenciones no necesariamente obedecen a fallas en los equipos, sino que forman parte de los procedimientos operativos implementados para preservar la seguridad de los usuarios y optimizar la movilidad dentro de las estaciones”.

De acuerdo con los indicadores de mantenimiento correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, “las escaleras mecánicas y elevadores del sistema mantienen niveles positivos de disponibilidad”. No obstante, subrayan que como cualquier equipo electromecánico “estos activos pueden presentar incidencias técnicas derivadas de su operación y uso continuo, en estos casos activamos inmediatamente los protocolos de atención, con el propósito de restablecer su funcionamiento en el menor tiempo posible y minimizar cualquier afectación a los usuarios”.

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