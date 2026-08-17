El Meduca mantiene suspensión de clases en la región de Ñö Kribo para este martes

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que se mantiene la suspensión de clases para este martes 18 de agosto en los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe-Buglé, debido a las condiciones meteorológicas que afectan el área.

Se detalló que la medida comprende las zonas escolares N.° 1 a N.° 18 de la región y responde a los altos oleajes, la saturación de los suelos, las crecidas de ríos y quebradas, así como a la alerta amarilla emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Meduca recomendó a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales adoptar las medidas pertinentes ante situaciones fortuitas, de fuerza mayor o cualquier condición que represente un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

El ministerio indicó que mantiene coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Comarcal, SINAPROC, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de la comarca Ngäbe-Buglé, el Ministerio de Gobierno y otras autoridades competentes.