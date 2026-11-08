El Meduca anuncia regreso a clases presenciales en 27 escuelas de tres regiones

Un total de 27 centros educativos oficiales de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé reanudarán las clases presenciales esta semana, según informó el Ministerio de Educación (Meduca).

Se detalló que el personal docente y administrativo deberá presentarse en las instalaciones este lunes 9 de noviembre, mientras que los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 11 de noviembre.

La comarca Ngäbe Buglé concentra la mayor cantidad de centros educativos incluidos en el anuncio, con 18 escuelas, entre ellas Cerro Madera, Quebrada Hacha, Jengibre, Río Suiche, Cerro Balsa, Alto Balsa, Keaboto, Arcoíris, Chubé, Virotal, Cerro Pelado e Higuerón, además de Alto Tólica, Alto Galera, La Meregilda, Cerro Guásimo, Quebrada Molejón y La Loma Anexa de Cañazas.

En Bocas del Toro serán seis los planteles que retomarán actividades: Guayacán, Las Palmitas, Alto Caña, Agua Salud, Alto Dos Caños Anexa y Alto de Yorkin.

Mientras que en Chiriquí se incorporarán el C.E.B.G. Los Olivos y las escuelas Ule y Guanábano Arriba.