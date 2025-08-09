El lunes retomarían atención en la Policlínica de la CSS de Calle 17

La atención en la Policlínica Presidente Remón, de Calle 17, Santa Ana, Ciudad de Panamá, se restablecería con normalidad el próximo lunes 11 de agosto, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La suspensión del servicio, desde la tarde del pasado viernes 8 de agosto, surgió problemas con el suministro de agua potable en los sectores de Balboa, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú y Calidonia. En caso de que sea subsanado, se retomará la atención el lunes.

Para garantizar la atención de los pacientes, se coordinó con la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, de Calle 25, el reforzamiento de sus servicios.