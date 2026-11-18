El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Órgano Judicial suscribieron un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica, con el propósito de fortalecer las capacidades profesionales de los servidores judiciales.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones desarrollarán cursos, programas y talleres de capacitación, de acuerdo con las necesidades del Órgano Judicial. El INADEH tendrá a su cargo el diseño de los contenidos, la selección de instructores y la certificación de los participantes que culminen satisfactoriamente las formaciones.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada María Cristina Chen Stanziola, destacó la importancia de la formación técnica y señaló que capacitaciones en áreas como ofimática y habilidades blandas contribuirán al desempeño de los funcionarios y al fortalecimiento de la administración de justicia.

Por su parte, la directora general del INADEH, Yajaira Pitti, resaltó que la preparación de los servidores públicos tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“Cada servidor judicial que fortalece sus competencias está mejor preparado para orientar, atender y responder a las necesidades de la ciudadanía. Desde el INADEH pondremos nuestra experiencia y capacidad técnica al servicio de una administración de justicia más eficiente, humana y cercana”, expresó Pitti.

El convenio también establece el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambas entidades, además del seguimiento y evaluación de las actividades formativas.