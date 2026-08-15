El Impha alerta por lluvias y tormentas este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, con mayor intensidad durante la tarde.

La jornada comenzará con condiciones inestables en Darién, el golfo de Panamá, el golfo de Chiriquí, la península de Azuero y el sur de Veraguas, donde se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica. En Colón y Guna Yala, las lluvias serían más esporádicas.

El panorama se tornará más lluvioso durante la tarde, cuando las precipitaciones podrían intensificarse en las provincias centrales y el occidente del país.

Para la noche, los aguaceros persistirán en varios puntos del interior, mientras que también podrían registrarse nuevos eventos de lluvia en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Guna Yala.

El Imhpa recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias de mayor intensidad.