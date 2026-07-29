El IMHPA mantiene avisos por oleaje, vientos y calor intenso

Una atmósfera seca y estable mantendrá este jueves las bajas probabilidades de lluvia sobre gran parte del territorio nacional, aunque algunas regiones del Caribe y del occidente del país podrían registrar chubascos durante la tarde y la noche.

La meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López, explicó que estas condiciones obedecen al ingreso de aire seco asociado al desplazamiento de la onda tropical N.° 27 hacia Centroamérica y al fortalecimiento de los vientos alisios sobre la cuenca del Caribe.

López añadió que la onda tropical N.° 28 se ha debilitado, lo que favorecerá un ambiente con escasas precipitaciones durante gran parte del día.

Según el pronóstico, durante la mañana predominarán condiciones estables, con poca nubosidad y baja probabilidad de lluvias en todo el país.

En la tarde se prevén chubascos ligeros desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro. Además, podrían presentarse lluvias moderadas en la zona fronteriza de Chiriquí, el sur de Veraguas y, de manera aislada, en la región metropolitana, mientras que en Darién se esperan chubascos de moderados a fuertes.

Para la noche, la especialista indicó que aumentará la probabilidad de chubascos moderados en Colón Costa Abajo y el norte de Veraguas. En Bocas del Toro persistirán los nublados con lluvias ligeras y no se descartan precipitaciones ocasionales en el sur de Los Santos. En el resto del territorio nacional predominará el cielo despejado.

En cuanto a las temperaturas, Pilar López señaló que las máximas oscilarán entre 28 °C y 35 °C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 37 °C en la región metropolitana y hasta 40 °C en sectores de Veraguas.

La meteoróloga también advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos en todo el país, por lo que recomendó tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Respecto a las condiciones marítimas, informó que se mantiene una condición de precaución en el Golfo de Panamá por la acción del viento. Asimismo, durante la tarde aumentará la velocidad del viento en el litoral Caribe, favoreciendo un incremento en la altura de las olas.

Finalmente, López recordó que permanecen vigentes un aviso de vigilancia por oleaje en el litoral Caribe, un aviso por condiciones ventosas y un aviso por sensación térmica elevada, por lo que instó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades.