El Idaan suspende suministro de agua en sectores de Santiago por reparación

Una fuga de agua registrada durante la madrugada de este sábado en una línea de 4 pulgadas mantiene interrumpido el suministro de agua potable en varios sectores de Santiago, Veraguas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su equipo operativo inició las maniobras de reparación en la vía principal de Canto del Llano, donde se detectó la avería.

Debido a que la línea afectada está conectada a una tubería principal de 16 pulgadas, fue necesario cerrar válvulas para realizar los trabajos, afectando a Santiago Centro y sus alrededores, además de Bda. Urraca, Don Bosco, La Hilda 1 y 2, La Primavera, La Alameda, Verdún, El Prado, Alto Alfaro y Hatillo 1 y 2.

También se mantiene sin suministro el Casco Antiguo de Santiago y sectores como San Martín Centro, La Esmeralda, Villa Universitaria, Bda. 26 de Noviembre y Forestal.

El Idaan señaló que los trabajos continúan y que se busca restablecer el servicio en el menor tiempo posible.