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El Idaan suspende suministro de agua en sectores de Santiago por reparación

El Idaan suspende suministro de agua en sectores de Santiago por reparación
Redacción Web
15 de agosto de 2026

Una fuga de agua registrada durante la madrugada de este sábado en una línea de 4 pulgadas mantiene interrumpido el suministro de agua potable en varios sectores de Santiago, Veraguas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su equipo operativo inició las maniobras de reparación en la vía principal de Canto del Llano, donde se detectó la avería.

Debido a que la línea afectada está conectada a una tubería principal de 16 pulgadas, fue necesario cerrar válvulas para realizar los trabajos, afectando a Santiago Centro y sus alrededores, además de Bda. Urraca, Don Bosco, La Hilda 1 y 2, La Primavera, La Alameda, Verdún, El Prado, Alto Alfaro y Hatillo 1 y 2.

También se mantiene sin suministro el Casco Antiguo de Santiago y sectores como San Martín Centro, La Esmeralda, Villa Universitaria, Bda. 26 de Noviembre y Forestal.

El Idaan señaló que los trabajos continúan y que se busca restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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